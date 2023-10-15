Глава МИД России Лавров: Зеленский уже всех достал

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал некоторые подробности недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию, который, мягко говоря, вышел не совсем удачным и гостеприимным.

Напомним, парламент Румынии отказался принять в своих стенах с пламенной речью Зеленского. Перед этим вероятность его появления перед румынскими законодателями раскритиковала румынский сенатор Диана Шошоакэ, призывая не допустить его появлении в стране от слова совсем.

«Ну, достал, конечно, всех», — сказал Лавров на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пояснить такую реакцию румынских властей.

Ранее депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что Польша действовала в ущерб своим национальным интересам, поддерживая Украину.