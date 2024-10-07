Сергей Лавров, министр иностранных дел России, представил подходящий для Москвы формат переговоров относительно разрешения конфликта на Украине. Информацию разместило дипломатическое ведомство на своем официальном сайте.

«Основой для мирного урегулирования могли бы стать Стамбульские соглашения, подписанные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Эти договоренности предполагают отказ Киева от стремления вступить в НАТО и содержат гарантии безопасности для Украины, принимая во внимание существующие на тот момент реалии», — отметил Лавров.

Он добавил, что Россия уже десять лет пытается разрешить кризис, но «Киев и его покровители не идут на уступки», включая соглашение февраля 2014 года, которое, по его словам, было нарушено украинской оппозицией в результате государственного переворота.

Кроме того, Лавров отметил, что Минские соглашения, одобренные Советом безопасности ООН, также были игнорированы в течение семи лет. А Стамбульские договоренности марта 2022 года не были подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским под давлением западных союзников.

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