Глава МИД Швеции Мальмер сообщила о передаче Украине новых систем ПВО

Глава шведского внешнеполитического ведомства Мария Мальмер Стенергард в социальной сети X сообщила о решении предоставить Украине системы противовоздушной обороны, общая стоимость которых оценивается в 1,2 млрд шведских крон (примерно $113 млн США по текущему обменному курсу).

Стенергард подчеркнула, что оказание поддержки Украине способствует усилению безопасности самой Швеции. Как проинформировало издание Svenska Dagbladet, в данном пакете помощи фигурируют системы Robot 70 и Tridon Mk2.

Согласно данным аналитической компании Statista, с января 2022 года по август 2024 года Швеция направила Украине военную помощь на сумму €4,27 млрд, что позволяет стране входить в первую пятерку европейских государств по объему оказанной военной поддержки.

Ранее сообщалось, что Швеция выдворит основательницу «антивоенного комитета» в стране Дарью Рудневу.