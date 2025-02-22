Швеция выдворит основательницу «антивоенного комитета» в стране Дарью Рудневу

Гражданка России, активистка Дарья Руднева, которая является одной из основательниц движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (в России признанного нежелательной организацией), будет депортирована из Швеции. Об этом она сама поведала в интервью радиостанции «Шведское радио».

По словам девушки, сотрудники шведской службы безопасности считают её деятельность опасной. Однако Дарья не согласна с этим и считает обвинения в свой адрес безосновательными. Она считает решение о депортации из страны несправедливым и неоправданным.

Руднева также сообщила, что ей будет запрещено въезжать в Швецию и другие страны Шенгенской зоны в течение ближайших двадцати лет.

В январе 2023 года в России внесли в список нежелательных организаций «Русский антивоенный комитет в Швеции». Его участники занимались организацией антивоенных митингов, готовили доклады для шведских властей о политической оппозиции в России и пытались упростить процедуру въезда российских граждан в страну.

В Генеральной прокуратуре РФ заявили, что деятельность этой организации представляет угрозу для безопасности страны, подрывая конституционные устои..

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