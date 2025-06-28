Глава МИД Турции озвучил возможный исход переговоров России и Украины

Такое мнение в интервью телеканалу A Haber заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Российская и украинская делегации могут «прийти к середине» в представленных друг другу меморандумах по урегулированию конфликта.

Меморандумы России и Украины прямо противоположны друг другу, и это не удивительно, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос РИА Новости.

Позиции сторон будут обсуждаться в ходе очередного раунда.

«Обе стороны знают "свои линии" по прекращению огня, эти условия они представили друг другу», - сказал Фидан.

В случае наличия воли и роли посредника, стороны смогут найти середину, однако решить проблему за две встречи не удастся, добавил глава МИД Турции.

Ранее сообщалось о том, что Турция и Армения подписали мирный договор и открыли границу.