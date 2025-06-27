Саакашвили раскрыл мирное соглашении между Турцией и Арменией

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремное заключение, сообщил в своем аккаунте в социальной сети о заключении мирного соглашения между Арменией и Турцией и открытии совместной границы.

Согласно заявлению Саакашвили, Армения не только заключила мир с Турцией и открывает границу, но и планирует размещение посольств, а также настаивает на выводе российских войск со своей территории. Официальных подтверждений подписания договора от Анкары и Еревана пока не поступало.

Саакашвили также утверждает, что Азербайджан более не находится под влиянием России, и призвал власти Грузии к немедленным действиям. Стоит отметить, что граница между Арменией и Турцией остается закрытой из-за отсутствия дипломатических отношений между странами.

Ранее сообщалось, что Россия направит открытое письмо Армении о противоречиях ЕАЭС и ЕС.