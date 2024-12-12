Главы МИД Турции и Службы госбезопасности Катара прибыли в Дамаск

В столицу Сирии прибыли высокопрофильные делегации из Турции и Катара. Об этом сообщило Министерство информации Сирии, передает ТАСС.

В состав дипломатической группы вошли министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Службы государственной безопасности Катара Хальфан аль-Кааби. В Дамаске они встретятся с представителями новых сирийских властей, включая Ахмеда аш-Шараа и Мухаммеда аль-Башира.

Отмечается, что целью визита является обсуждение актуальных вопросов, стоящих перед Сирией в свете последних политических изменений. Основные акценты будут сделаны на выработке общего видения текущей ситуации в стране, а также на включении нового сирийского руководства в арабское, региональное и международное политическое пространство.

По информации ведомства, важным аспектом переговоров станет содействие внутриполитическому диалогу между всеми силами сирийской оппозиции.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о прибытии Фидана в Дамаск, однако представитель МИД Турции опроверг эти сведения. Турецкий телеканал Haber 7 подтвердил, что глава турецкой разведки действительно находится в Дамаске.

Ранее Newsweek сообщил, что ООН направила новые силы в Сирию на фоне продвижения израильской армии.