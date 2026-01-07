Глава МИД Турции заявил о максимальном сближении сторон к миру на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что на текущем этапе международных усилий по урегулированию конфликта на Украине процесс приблизился к наибольшей за последние годы степени готовности к достижению устойчивого мира. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого МИД по итогам встречи «коалиции желающих», прошедшей в Париже.

По оценке главы внешнеполитического ведомства, прошедший саммит имел ключевое значение, поскольку в нем участвовали не только государства, но и представители Европейского союза и НАТО, включая их руководителей. В ходе переговоров, как отметил Фидан, были подробно рассмотрены принципиальные элементы возможного мирного соглашения, что ранее не происходило в таком объеме.

В Анкаре считают, что именно сейчас стороны подошли к точке, наиболее близкой к формированию прочного политического решения за весь период конфликта. Турция, по словам министра, также принимает активное участие в дипломатических усилиях и вносит вклад в обсуждение параметров будущего урегулирования.

Фидан подчеркнул, что возможное подписание мирного соглашения, если оно состоится, будет иметь значение не только для прекращения боевых действий на Украине, но и для выстраивания долгосрочной архитектуры безопасности и отношений между Россией и Европой.

Глава МИД Турции также сообщил, что на следующей встрече участников коалиции планируется продолжить обсуждение перспектив заключения мирного соглашения и дальнейших шагов по его реализации.

Ранее стало известно, что Украина ставит союзникам условия перед решающими встречами в Европе.