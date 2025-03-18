Глава МИД Украины озвучил сроки завершения конфликта

В ходе своего выступления на конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что после переговоров с американской стороной в Джидде Киев выразил готовность к завершению конфликта до конца текущего года, передает РИА Новости.

Переговоры между представителями Украины и США состоялись 11 марта в саудовской Джидде. По результатам встречи было опубликовано совместное заявление, в котором, в частности, говорилось о готовности Киева рассмотреть предложение США о 30-дневном прекращении огня.

Сибига подчеркнул, что после встречи в Джидде у Украины появилось новое понимание и дополнительные ресурсы для завершения войны в текущем году и страна полна решимости достичь этой цели.

Министр иностранных дел Украины также отметил, что Киев поддержал американскую инициативу о временном перемирии на месяц, так как для Украины крайне важно не допустить замораживания конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина стремится сохранить видимость сопротивления условиям мира, которые ей будут навязаны, но при этом она готова их принять.