Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, о чем сообщил в соцсетях председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал он.

Ранее «Украинская правда» сообщила о планах на замену Кулебы. По информации, новым главой МИД может стать действующий заместитель министра Андрей Сибига.

Давид Арахамия, руководитель парламентской фракции «Слуга народа», объявил о грядущей масштабной перестановке в украинском правительстве, в результате которой ожидается смена половины кабинета министров.

Стефанчук отметил, что заявления об отставке уже подали министр юстиции Денис Малюська, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Позже заявление об уходе написала и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Перестановки в украинском правительстве никак не повлияют на перспективы возобновления переговорного процесса с Киевом, заверили в Кремле.

«Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Кремль фиксирует общественно-политические изменения на мировой арене.

«В последние дни у нас напряженная повестка и не было особой возможности (следить за грядущими отставками в правительстве Украины — ИФ). Хотя, конечно, мы тщательно фиксируем всю поступающую информацию», — добавил Песков.

В Госдуме также отреагировали на отставку главы МИД Украины.

«Отставка главы МИД Украины Кулебы говорит о крахе пропагандистской линии Киева», — заявил депутат Шхагошев.

Ранее сообщалось, что США не станут менять свою позицию по дальнобойным ударам ВСУ по России.