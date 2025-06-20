Глава МИД Великобритании на встрече с иранским коллегой передаст послание от Трампа

Дэвид Лэмми, руководитель британского Министерства иностранных дел, передаст своему иранскому коллеге Аббасу Аракчи послание от администрации президента США. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Лэмми побывал в Вашингтоне и встретился там с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Они обсудили возможность заключить сделку по ирано-израильскому конфликту, и как она сможет прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Стороны также договорились, что Лэмми возьмется передать Ирану документ от Белого дома.

«Лэмми привезет с собой послание от администрации Трампа», — указали журналисты.

Глава МИД Великобритании должен встретиться с руководителем иранского внешнеполитического ведомства в пятницу, 20 июня. Планируется, что встреча пройдет в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что США планируют нанести удары по ядерному объекту в Фордо в Иране. По данным прессы, бомбардировка состоится в выходные дни. Отсрочка атаки связана с решением Трампа, так как глава Белого дома хочет, чтобы шок от бомбардировки был минимизирован к открытию торгов на Уолл-стрит в понедельник.