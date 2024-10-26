Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление американского дипломата Дэвида Прессмана об 11 поездках в Россию с момента начала спецоперации, сообщает РИА Новости.

Венгерский министр заявил, что внешняя политика его страны руководствуется исключительно национальными интересами, и если они требуют встречи с главами России и Белоруссии, то он и дальше будет поступать так же. Кроме того, Сийярто пожелал американскому дипломату «приятного подсчета».

Он обратил внимание на интересные моменты в двусторонних отношениях, такие как поставки урана из России в США, которые являются ключевыми для функционирования американских атомных электростанций, тем самым подчеркнув двойные стандарты в американской политике.

Ранее вице-премьер Вулин заявил, что Сербия навсегда останется для россиян безвизовой страной.