Для того чтобы завершить конфликт на территории Украины, остальным странам нужно перестать поставлять Киеву вооружение. Вместо этого, нужно приложить усилия к побуждению обеих сторон провести переговоры. Соответствующее заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто в беседе с изданием Exxpress .

Как заявил венгерский министр, для прекращения украинского конфликта и прекращения огня на территории страны, нужно в первую очередь удерживать открытыми каналы связи с российской стороной.

Во-вторых, нужно перестать поставлять вооружение украинскому руководству, убежден Сийярто. Он заявил, что чем больше оружия получает Киев, тем дольше будет длиться конфликт, и следовательно, погибнет большее количество людей.

Третьей мерой по мнению главы венгерского ведомства, должно стать побуждение обеих сторон к проведению переговоров и последующему заключению мирного соглашения.

«Это самое важное», – подчеркнул он.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал причины, по которым Запад «устал» от Украины.