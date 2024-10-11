Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение страны о визитах в РФ является ее суверенным правом.

Накануне представитель немецкого издания ZDF задал ему вопрос о приезде в РФ. Журналист спросил Сийярто, можно ли считать визит на газовый форум в Санкт-Петербурге еще одной провокацией со стороны Будапешта в адрес Брюсселя. Слова Сийярто привел ТАСС.

«Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией «яволь» («так точно» в переводе с немецкого)», — сказал Сийярто.

Как подчеркнул глава венгерского МИД, правительство ФРГ не может «диктовать» Венгрии условия.

Министр прилетел в Северную столицу России в четверг, 10 октября. В рамках своего визита Сийярто встретился с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в отношении наращивания поставок газа из РФ в Венгрию, который попадает в европейскую страну через «Турецкий поток».

Россия и Венгрия имеют долгие отношения в сфере энергетики, особенно в контексте поставок газа. Венгрия традиционно зависит от российского газа для того, чтобы обеспечить свой народ этим ресурсом. В последние десятилетия обе страны развивали сотрудничество в этой области.

За последние два года ситуация на рынке газа менялась из-за политической обстановки в Европе. Это повлияло на отношения между Россией и Европейским союзом (ЕС) в целом, что отразилось на Венгрии.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал мишенью за свою позицию по Украине.