Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил , что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал мишенью за свою позицию по Украине.

Он отметил, что угрозы безопасности для политиков, неугодных Западу, не являются случайностью.

Вулин привел примеры: покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, убийство иранского президента Ибрахима Раиси и атака на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Он добавил, что покушение готовилось и на Виктора Орбана. Вулин подчеркивает, что все перечисленные фигуры выступают за мирное разрешение конфликта на Украине.

Он связывает это с недавними беспорядками в Белграде и попытками инициировать «насильственные изменения» в стране.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его попытки мирного разрешения конфликта на Украине во время дебатов в Европарламенте.