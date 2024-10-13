Украинцам пообещали показать «план победы» Зеленского в ближайшие дни

Жителей Украины ознакомят с «планом победы», созданным Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка сообщает украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что широкая презентация для граждан Украины состоится в ближайшие дни.

Украинцы должны знать, на каком этапе конфликт и что власти страны делают для того, чтобы его завершить, подчеркнул Подоляк.

Зеленский раскроет все детали плана, который будет касаться «политического принуждения, дипломатического, экономического, военного».

Основное содержание «плана победы» известно, но президент Украины подробнее расскажет, что это за программа принуждения и почему она имеет большое значение, заключил Подоляк.

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.