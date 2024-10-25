Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обратился к послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который активно следит за его деятельностью и визитами в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети.

Власти Венгрии стараются поддерживать сотрудничество с Россией на фоне давления Запада и изменения политических векторов Европы. Однако многим со стороны США это не нравится. Одним из ярких примеров является Дэвид Прессман. Посол неосторожно высказывался о венгерском правительстве и рабочих визитах главы МИД, считая дружбу с РФ невыгодной.

«Желаю приятного подсчета. Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы. Советую к этому привыкнуть. Если венгерские национальные интересы требуют, чтобы я встречался и обсуждал важные для нас вопросы с российским или белорусским коллегой, то я и дальше буду поступать так же, как и в предыдущие годы», — ответил Сийярто.

Министр советовал Прессману следить за экономической пользой, которую он и его власти приносят США. Он напомнил, что именно Россия предоставила США необходимые объемы урана для функционирования АЭС.

Ранее сообщалось, что Орбан назвал ошибкой отказ Евросоюза от контактов с РФ.