Германия не сможет выделять всю необходимую помощь для украинского правительства самостоятельно. Другие страны также должны принимать участие в этом процессе. Об этом заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер, чьи слова привело издание Die Zeit.

Глава немецкого финансового ведомства Кристиан Линднер выступил на мероприятии, которое проводилось Восточным комитетом германской экономики. Он сообщил, что ФРГ не в состоянии в одиночку помогать Украине и призвал другие страны также сосредоточиться на оказании такой помощи.

«Не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», - указал глава финансового ведомства.

Линднер добавил, что в какой-то момент Германия начнет чувствовать перегрузку из-за своих финансовых вливаний в Киев, и по этой причине все остальные страны Евросоюза должны выделять правительству Зеленского деньги из своих бюджетов.

Ранее сопредседатель одной из немецких партий заявила о том, что Евросоюзу требуются серьезные реформы. Она допустила, что иначе со временем ФРГ выйдет из ЕС из-за недостатка демократии и жесткого диктата Еврокомиссии.