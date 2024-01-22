Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что ФРГ может выйти из Европейского союза (ЕС) в случае, если фракция станет править страной.

Таким мнением он поделился в интервью газете Financial Times.

Само издание отмечает, что подобные мнения противоречат проевропейским взглядам, которых придерживаются главные политические силы Германии, включая Социально-демократическую партию, Свободную демократическую партию и партию «зеленых».

«Это пример для Германии, что можно принять такое суверенное решение, [какое приняла Великобритания]», — сказала Вайдель.

Также, отметила политик, она будет настаивать на реформах Евросоюза, благодаря которым в стране можно будет устранить «дефицит» демократии и ограничить полномочия Европейской комиссии. Вайдель отметила, что ФРГ должны позволить своим гражданам принимать самостоятельное решение о судьбе государства, как это было сделано в Великобритании. Политик подчеркнула, что АдГ смогла был организовать референдум по выходу Германии из ЕС.

Европейский союза (ЕС) представляет собой экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. В состав Евросоюза входят Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Кандидатами на вступление в союз являются Украина, Турция, Сербия, Молдавия, Албания, Черногория и Северная Македония.

Ранее мы сообщали, что бывший посол ФРГ в США Вольфганг Ишингер считает невозможным вхождение Украины в НАТО в ближайшее время. Он считает, что найдутся страны, которые заблокируют такую возможность.