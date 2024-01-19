Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что у Минска и Москвы нет врагов

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин заявил, что у Минска и Москвы нет врагов, однако есть интересы народов и взаимные союзнические соглашения. Он отметил, что соответствующие посылы заложены в проекте обновленной военной доктрины.

Об этом Хренин рассказал журналистам в пятницу, 19 января. Его слова приводят РИА Новости.

«Хочу довести позицию военного ведомства до тех западных псевдоаналитиков, говорунов и просто экстремистов, которые уже почти неделю не умолкают, выдавая различные прогностические сценарии и оценки проекту новой военной доктрины и отношениям Республики Беларусь и Российской Федерации, в том числе вопросам применения ядерного оружия», — сказал Хренин.

16 января проект новой военной доктрины Белоруссии был рассмотрен на заседании Совета безопасности республики. По итогам заседания было принято решение доработать документ. Как ранее заявлял Хренин, в соглашении прописаны государства, от которых исходит угроза безопасности, а также положения по вопросу применения тактического ядерного оружия.

Россия и Белоруссия являются союзными государствами. Это значит, что между странами поэтапно выстраивается единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное и не только пространство. Договор между Минском и Москвой был подписан в 1999 году.

В марте 2023 года Россия и Белоруссия договорились о размещении на территории республики российского ядерного оружия. Эти шаги вызвали негативную реакцию со стороны западных стран.

Ранее мы сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «попрощался» с западными брендами из-за санкций со стороны Европы и США. С начала специальной военной операции РФ на Украине недружественные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении России. Кроме того, они начали активно помогать Киеву, поставляя на вооружение ВСУ свои технику, боеприпасы и оружие, а также выделяя средства.