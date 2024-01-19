Лукашенко сказал «досвидос» уходящим из Белоруссии западным брендам
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание правительства, в ходе которого рассказал о способности страны «делать свое».
Как передает телеканал «Беларусь 1», в качестве примера глава республики привел McDonald’s. При этом, Лукашенко в свойственной ему манере не стеснялся в выражениях.
«Мы договорились по-моему, что никакого имущества мы никому не продаем, не передаем. Если иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании типа McDonald’s, уходят с нашего рынка, то, как я говорил, досвидос! Мы разберемся сами», — сказал Лукашенко на совещании.
Ранее Лукашенко пообещал, что крупнейшая птицефабрика Белоруссии поделится яйцами с Россией.