Лукашенко сказал «досвидос» уходящим из Белоруссии западным брендам

«Мы договорились по-моему, что никакого имущества мы никому не продаем, не передаем. Если иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании типа McDonald’s, уходят с нашего рынка, то, как я говорил, досвидос! Мы разберемся сами», — сказал Лукашенко на совещании.