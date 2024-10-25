Глава британского Министерства обороны Джон Хили выступил с сенсационным заявлением, в котором впервые и открыто признал, что вооруженные силы Королевства совершенно не готовы к войне.

По словам Хили, британская армия в настоящее время «опустошена» и «недофинансирована». И виновато в этом якобы предыдущее правительство премьера Риши Сунака.

«Соединенное Королевство, как и многие другие страны, перешло в режим высокой адаптированности и готовности к проведению военных операций. К чему мы не были готовы, так это к войне», — цитирует министра The Daily Telegraph.

Руководитель британского оборонного ведомства также пояснил: если Королевство не в состоянии сражаться на поле боя, то оно и не готово осуществлять сдерживание потенциального врага.

Ранее сообщалось, что союзники Лондона предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса — ключевые участники саммита Содружества — решили пропустить его в этом году в пользу БРИКС.