Глава Минобороны будет определять правила допуска к информации, составляющей гостайну
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Министр обороны Российской Федерации, согласовав с ФСБ России, будет регулировать процедуры оформления, переоформления и аннулирования допуска граждан к государственной тайне в военном ведомстве, его подразделениях и подведомственных организациях. Об этом сообщили в новом указе президента РФ.
«Министр <…> устанавливает в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне по согласованию с ФСБ РФ в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач», — говорится в опубликованном документе.
Этот порядок, как подчеркивается в указе, должен учитывать специфику решаемых задач Минобороны России, что предполагает необходимость особого подхода к обеспечению безопасности и сохранению секретности информации.
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