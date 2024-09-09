Швеция выделит 17-й пакет военной помощи Украине на $443 млн

Швеция объявила о выделении 17-го пакета военной помощи Украине на сумму 4,6 млрд крон ($443,5 млн), заявил министр обороны Пол Йонсон на пресс-конференции. Об этом сообщил ТАСС.

Украина получит танковые боеприпасы, защитный камуфляж для гусеничных бронетранспортеров Pansarbandvagn 302, средства для беспилотников и зимнюю одежду.

Дополнительно будут поставлены шесть десантно-штурмовых катеров Stridsbåt 90, ПЗРК Robot 70, а также защитные маски и другое оборудование.

Ранее сообщалось, что глава Ингушетии уволил региональное правительство.