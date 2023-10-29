Глава Минобороны Чехии призвала к выходу страны из ООН

Недавняя резолюция Генассамблеи ООН по Израилю, обязывающая палестинцев и израильтян сесть за стол переговоров, показывает всю беззубость данного международного института. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Глава чешского оборонного ведомства призвала руководство страны выйти из ООН.

«Ровно три недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян — больше жертв для своего населения, чем боевая исламистская организация "Аль-Каида"* убила в США 11 сентября. И только 14 стран, включая нашу, ясно и понятно выступили против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН», — написала Чернохова в соцсети X.

Министр подчеркнула, она считает, что Чехии не место в ООН, где якобы ни во что не ставят фундаментальное право на самооборону, поддерживая террористов.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».