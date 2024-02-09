Глава Минобороны Дании Лунд заявил, что Россия может атаковать НАТО в ближайшие пять лет

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение пяти лет, сообщает агентство Reuters .

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит пятую статью и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план», — сказал он.

Пятая статья Североатлантического договора говорит о том, что нападение на одну или несколько стран участниц НАТО в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на альянс в целом.

По словам Поульсена, Россия нарастила потенциал военного производства. Он отметил, что Дании нужно увеличить инвестиции в этой отрасли. Кроме того, глава оборонного ведомства уточнил, что для самой страны угрозы нет, но она может столкнуться с гибридными атаками.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не намерена конфликтовать с НАТО ни в будущем, ни в настоящем. Он заявлял, что угрозы, о которых говорит западная пресса, искусственно создаются и распространяются США.

В ночь на 9 февраля американский журналист Такер Карлсон выложил интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором российский лидер подробно рассказал о целях специальной военной операции РФ на Украине, а также об угрозах, которые исходят от западных государств в адрес России.