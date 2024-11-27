Глава Минобороны Турции: США могут одобрить поставки F-35

Американские власти пересмотрели свою позицию и подтвердили возможность поставки истребителей F-35 в Турцию. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер, как передает TRT Haber.

Гюлер отметил, что Турция снова направила США запрос на приобретение F-35, и, по его мнению, изменения в их подходе произошли на фоне производства истребителей KAAN в Турции.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на покупку систем С-400. В 2019 году стало известно, что этот контракт был исполнен. В результате США исключили Турцию из программы, в рамках которой она должна была получить около 100 истребителей F-35.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании недавно прислало Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow.