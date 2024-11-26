Bloomberg: Британия поставила Украине еще несколько десятков Storm Shadow

Правительство Великобритании недавно прислало Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow, сообщил Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Как утверждают информированные лица, это первые поставки ракет при премьерстве Кейра Стармера. Сделанные в последние недели поставки не были объявлены публично и состоялись после того, как в Киеве иссякли запасы дальнобойных ракет.

Эти ракеты были отправлены до того, как США и Великобритания разрешили Украине использовать дальние ракеты для атак по целям на территории России.

Storm Shadow представляет собой высокоточную ракету, предназначенную для воздушного базирования, с дальностью действия свыше 250 километров (155 миль). Эти ракеты движутся с высокой скоростью, применяя сочетание инерциальной навигации, GPS и навигацию по местности.

Ранее сообщалось, что в Хорватии назвали удары ракетами ATACMS и Storm Shadow прямым нападением на РФ.