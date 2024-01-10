Глава Минсельхоза Финляндии рассказала, когда могут открыть границу с Россией

Российско-финляндская граница будет закрыта, но срок открытия пропускных пунктов рассмотрят через месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минсельхоза Финляндии для Yle.

В СМИ сообщили об открытии границ Финляндии и России через месяц. Эти сведения прокомментировала министр сельского и лесного хозяйства европейской страны Сари Эссайя. По ее словам, информация соответствует действительности, однако окончательного решения по этому вопросу еще не приняли.

«В данной ситуации я могу подтвердить информацию, которая была опубликована», — отметила министр.

Напомним, что граница между РФ и Финляндией закрыта с 15 декабря до 14 января. Решение об ограничении приняли в Хельсинках из-за активного потока беженцев из третьих стран. В декабре открыли два пункта на сухопутных путях, но вскоре объявили о полном закрытии границы.

Новое решение о границе Финляндии и РФ будет озвучено 11 января.

Ранее сообщалось, что МИД РФ вызвало молдавского посла в Москве для разъяснений недружелюбных действий Кишинева.