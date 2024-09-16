Руководитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич с официальным визитом находится в Москве для обсуждения различных мировых конфликтов с властями, сообщили в организации.

«Руководитель МККК Мирьяна Сполярич прибыла в Москву с намеченным визитом», — говорится в сообщении.

В заявлении также упоминается, что она намерена провести конфиденциальные переговоры с высокопоставленными правительственными лицами по поводу гуманитарных последствий вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а также продолжающихся конфликтов в Мьянме, Газе и Судане.

Ранее сообщалось, что Британия не разрешит Киеву наносить удары по РФ без США.