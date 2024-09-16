Власти Великобритании не дадут Украине разрешение на удары по России без согласия США. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал британский эксперт Александр Меркурис.

Он назвал фантастичной саму идею того, что Британия пойдет на этот шаг без разрешения американских властей.

Аналитик заявил, что Великобритания и США не являются равноправными партнерами, так как британцы очень зависят от Соединенных Штатов.

В связи с этим Лондон лишен возможности принимать самостоятельные и независимые от Вашингтона решения, заключил Меркурис.

Ранее сообщалось о том, что нынешняя американская администрация всерьез рассматривает возможность полной ликвидации Черноморского флота России в случае использования Москвой тактического ядерного оружия в зоне СВО, на Украине или в европейских странах.