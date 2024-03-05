Глава МО Сингапура: США используют F-35 для поиска российских ПВО на Украине

Сингапурский министр обороны Нг Энг Хен заявил, что Соединенные Штаты пользуются своими истребителями F-35 для обнаружения позиций ПВО России на Украине. Соответствующее заявление сделал корреспондент радио Sputnik Рассел Бентли в своих социальных сетях .

В посте Бентли привел слова министра о том, что Штаты накануне использовали свои истребители для обнаружения и опознания площадки запуска ПВО-ракет ВС РФ на Украине. Как заявил глава сингапурского ведомства, Вашингтон распространил данную информацию среди остальных государств-членов НАТО.

Как сообщает журналист, если информация о применении истребителей в помощь украинской стороне будет подтверждена, это станет сигналом о подготовке государствами НАТО «крупной военной эскалации».

Ранее сообщалось, что США массово лишаются золота из-за давления на РФ.