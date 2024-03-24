Глава МВД ФРГ заявила об угрозе ИГИЛ* после теракта в «Крокусе»

Террористическая организация ИГИЛ*, взявшая накануне на себя ответственность за недавний теракт в концерт-зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске является значительной угрозой для ФРГ. Соответствующее заявление сделала глава немецкого МВД Нанси Фазер в беседе с местным изданием Süddeutsche Zeitung.

По ее словам, организация представляет серьезную угрозу для Германии в нынешний момент. Она указала на то, что опасность исламистского терроризма продолжает оставаться острой.

О том, что ответственность за атаку на «Крокус Сити Холле» взяло на себя «Исламское государство» сообщило информагентство Reuters, а также издания NYT и Al Arabiya.

Ранее представители американского Белого дома заявили о том, что Украина не имеет отношения к теракту в Подмосковье.

* – запрещенная на территории РФ террористическая организация