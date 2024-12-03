Он резко осудил недавнее послание канцлера Германии Олафа Шольца, в котором тот подтвердил неизменную поддержку Украины. Гемпель назвал это заявление позорным и считает, что оно не соответствует национальным интересам Германии.

По его мнению, страна совершила ошибку, выбрав сторону против России. Гемпель также считает, что Германия фактически стала марионеткой США, выполняя их геополитические указания.

Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц передал президенту России Владимиру Путину послание из Киева, касающееся украинской ситуации. В нем он отметил, что поддержка Украины остается неизменной. Берлин продолжит помогать стране в политических, экономических и других вопросах.