Шольц — в послании Путину: поддержка Украины не ослабеет

На совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Шольц отметил, что поддержка Киева в военной, экономической и политической сферах со стороны Берлина останется неизменной.

Позже Зеленский поделился подробностями более чем двухчасового разговора с Шольцем, отметив, что это была одна из самых продолжительных встреч между двумя странами, проходившая в уникальном формате. Обсуждались все важные вопросы, касающиеся обоих государств.

Зеленский выразил благодарность Шольцу и всему немецкому народу за оказанную поддержку, подчеркивая значимость ее продолжения в будущем. По мнению президента, это послание станет важным и своевременным сигналом для других партнеров.

Ранее сообщалось, что Шольц впервые за 2,5 года приехал в Киев для переговоров с Зеленским.