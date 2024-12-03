Шольц — в послании Путину: поддержка Украины не ослабеет
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Канцлер Германии Олаф Шольц передал президенту России Владимиру Путину послание из Киева, касающееся украинской ситуации, сообщил Reuters.
На совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Шольц отметил, что поддержка Киева в военной, экономической и политической сферах со стороны Берлина останется неизменной.
Позже Зеленский поделился подробностями более чем двухчасового разговора с Шольцем, отметив, что это была одна из самых продолжительных встреч между двумя странами, проходившая в уникальном формате. Обсуждались все важные вопросы, касающиеся обоих государств.
Зеленский выразил благодарность Шольцу и всему немецкому народу за оказанную поддержку, подчеркивая значимость ее продолжения в будущем. По мнению президента, это послание станет важным и своевременным сигналом для других партнеров.
Ранее сообщалось, что Шольц впервые за 2,5 года приехал в Киев для переговоров с Зеленским.