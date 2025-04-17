Глава офиса Зеленского и два украинских министра прибыли в Париж для переговоров с США

Андрей Ермак, руководитель офиса украинского президента, приехал в столицу Франции. Вместе с ним туда прибыли двое министров Украины. Об этом сам Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

По утверждению Ермака, ему и другим украинцам предстоит встретиться с представителями Соединенных Штатов, которые сейчас находятся в Париже.

«Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым. Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы», — указал он.

Ермак добавил, что во время визита во Францию представителям Украины предстоит встретиться с делегациями ряда государств из так называемой «коалиции желающих». В частности, в Париж должны прибыть официальные лица из Британии и ФРГ.

Ранее французская пресса сообщила, что власти Франции стали готовиться к возможной войне с Россией. Для этого составляются подробные и точные карты Румынии, которая может быть использована ВС РФ для своего наступления.