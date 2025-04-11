СМИ узнали, как Франция готовится к «войне» с Россией

Франция начала подготовку к созданию карт местности на границе Румынии с Молдавией и Украиной на фоне возможной эскалации конфликта между НАТО и Россией, пишет газета Le Figaro.

По информации источника, такие шаги Парижа обусловлены «актуальными» угрозами, исходящими от Москвы, и растущими опасениями среди союзников по НАТО.

По данным Le Figaro, военные топографы из 28-й воинской части Сухопутных войск Франции уже провели специальную миссию в Румынии в 2024 году. Тогда особое внимание военные уделили Фокшанским воротам — стратегическому коридору, связывающему Дунай с предгорьями Карпат. Это место играет ключевую роль в потенциальных перемещениях войск и логистике в случае военных действий.

Члены НАТО выражают обеспокоенность тем, что Фокшанские ворота могут быть использованы Россией как направление для наступления. Французские стратеги полагают, что создание детализированных карт местности поможет натовским военнослужащим обеспечить лучшие условия для планирования операций и эффективного реагирования в случае возникновения кризисной ситуации.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Великобритания может на пять лет разместить войска на Украине.