Глава офиса Зеленского назвал условие окончания конфликта на Украине
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал условие окончания военного конфликта. По его словам, это «полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины».
Об этом Ермак написал в статье для латвийского издания LSM.
Он также отметил, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон.
Любого рода подвижки в данном направлении, подчеркнул Ермак, не должны противоречить нормам международного права.
Ранее сообщалось о том, что Россия и Украина обсуждают возможные взаимные уступки.