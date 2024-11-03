Глава офиса Зеленского назвал условие окончания конфликта на Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал условие окончания военного конфликта. По его словам, это «полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины».

Об этом Ермак написал в статье для латвийского издания LSM.

Он также отметил, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон.

Любого рода подвижки в данном направлении, подчеркнул Ермак, не должны противоречить нормам международного права.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Украина обсуждают возможные взаимные уступки.