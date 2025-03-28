Глава Оренбургской области попросил у всех прощения при уходе с поста

Денис Паслер, глава Оренбургской области, разволновался во время представления своего преемника и после этого извинился перед теми, кого мог обидеть. Его слова привел РБК.

В Оренбурге прошла церемония представления нового руководителя области. Им стал Евгений Солнцев, его назначил на этот пост президент Путин. До этого губернатором был Паслер, он займет аналогичную должность в Свердловской области.

«Я хотел, наверно, попросить прощения у всех, кого, не дай бог, обидел словом, или не доделал те дела, которые надо было делать», — указал сильно взволнованный Паслер.

Он также выразил уверенность в том, что все недоделанное завершит за него Солнцев.

Ранее Солнцев занимал пост председателя правительства в Донецкой Народной Республике. Предложение о новой работе он получил во время визита в Кремль и согласился на нее, поблагодарив за возможность.