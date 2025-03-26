Путин нашел председателю правительства ДНР новую работу в Оренбургской области

Президент России обратился к председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву и предложил занять место временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области.

Путин и Солнцев встретились в Кремле, где глава государства предложил новую должность.

«Хочу вам предложить новое место работы с более широким объемом, большим объемом — возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?» — заявил во время беседы Путин.

Солнцев, в свою очередь, согласился занять новое место, поблагодарив за возможность.

Евгений Солнцев — уроженец Воронежа, ему 44 года. Ранее он работал в структурах РЖД, а в 2022 году занял пост зампредседателя правительства ДНР. Он отвечал за развитие ЖКХ, территорий, строительство и транспорт. В марте 2023 года стал премьером ДНР.

Напомним, что президент 26 марта во время встречи в Кремле также предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область.