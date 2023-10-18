Глава Палестины Аббас назвал действия Израиля самой настоящей «военной резней»

Президент Палестины Махмуд Аббас дал оценку происходящему на территории сектора Газа в свете произошедшего ранее взрыва в одной из больниц анклава, унесшего жизни порядка 800 мирных жителей.

По словам политика, удар по больнице в секторе Газа являлся преднамеренным и спланированным израильскими властями. Аббас призвал Совбез ООН и все мировые правовые институты осудить произошедшее.

«Израиль совершил ужасную военную резню, нанеся удар по больнице в Газе», — цитирует Аббаса РИА Новости.

Напомним, ракетный удар, предположительно израильских ВВС, по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни не менее 800 человек.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».