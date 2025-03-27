Президента Украины Владимира Зеленского в будущем ждет участь «жуткого беженца», который будет вынужден искать убежища в другой стране, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он пояснил, что личное будущее Зеленскому никто не гарантирует, также никто не дает ему гарантии неприкосновенности наворованных им миллионов, поэтому, скорее всего, он просто превратится в скитальца по миру.

Возможно, добавил Константинов, все претензии, связанные с коррупцией, с разворовыванием американских денег, в ближайшее время «прилетят Зеленскому из США».

У США больше шансов, чем у РФ, его поймать, вот почему Зеленский всячески пытается сорвать переговоры, пытаясь таким образом «продлить агонию киевского режима», заключил глава крымского парламента.

Ранее сообщалось о том, что в Вашингтоне не обсуждали вопрос передачи украинских АЭС во владение США.