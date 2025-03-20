В Вашингтоне не обсуждали вопрос передачи украинских АЭС во владение США

На данный момент администрация Вашингтона не обсуждает вопрос о передаче украинских электростанций (АЭС) во владение США, сообщил министр энергетики США Крис Райт по итогам встречи президента страны Дональда Трампа и его помощников с главами американских энергетических компаний.

Из совместного заявления госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца следует, что США готовы оказывать помощь Украине в эксплуатации АЭС.

Ранее издание Politico сообщило о секретных переговорах Уиткоффа и Карлсона с оппонентами Зеленского. В них приняли участие специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, известный американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять Джаред Кушнер.

В Вашингтоне считают, что у Зеленского низкие шансы на победу в президентских выборах.