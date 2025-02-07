Глава Пентагона обвинил Китай в стремлении подорвать господство США в мире

Китай пытается подорвать стремление господство США в мире. С данным заявлением на встрече с коллективом выступил глава Пентагона Пит Хегсет.

При этом, отметил он, КНР пытается установить свое господство.

«Америка находится на переднем крае этого, и наша задача, надевая форму здесь, в министерстве [обороны], обеспечить создание сдерживающего эффекта, который сохранит американское господство в мире», - подчеркнул Хегсет.

Он также добавил, что китайские коммунисты, заняв лидирующие позиции, стремятся к иному взгляду на мир, поэтому США должны быть готовы.

Ранее сообщалось о том, что в Китае построят военный командный центр, превышающий Пентагон в 10 раз.