Глава Пентагона обвинил Китай в стремлении подорвать господство США в мире
Хегсет обвинил Китай в попытке подорвать мировое господство США
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Китай пытается подорвать стремление господство США в мире. С данным заявлением на встрече с коллективом выступил глава Пентагона Пит Хегсет.
При этом, отметил он, КНР пытается установить свое господство.
«Америка находится на переднем крае этого, и наша задача, надевая форму здесь, в министерстве [обороны], обеспечить создание сдерживающего эффекта, который сохранит американское господство в мире», - подчеркнул Хегсет.
Он также добавил, что китайские коммунисты, заняв лидирующие позиции, стремятся к иному взгляду на мир, поэтому США должны быть готовы.
Ранее сообщалось о том, что в Китае построят военный командный центр, превышающий Пентагон в 10 раз.