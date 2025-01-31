В Китае построят военный командный центр, превышающий Пентагон в 10 раз

К юго-западу от Пекина ведется строительство крупнейшего в мире военного командного центра, который по своим размерам будет превосходить Пентагон в 10 раз.

Известно, что в нем будут оборудованы бункеры для первых лиц государства. Об этом со ссылкой на собственные источники из разведки сообщает Financial Times. Отмечается, что под возведение объекта выделен участок площадью более 6 кв. км. Военные аналитики уже окрестили объект «Пекинским военным городком».

Если информация подтвердится, этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства будет говорит о том, что Китай намерен создать не только обычные силы мирового класса, но и передовой ядерный потенциал ведения войны, заявил в интервью изданию экс-руководитель аналитического отдела ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер.

Ранее сообщалось о том, что Китай назван самым главным вызовом национальной безопасности США.