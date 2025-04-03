Глава Пентагона Пит Хегсет впервые не поедет на заседание «Рамштайн»

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече международной коалиции, которая состоится 11 апреля в Брюсселе в ставшем уже традиционным формате «Рамштайн» и будет посвящена вопросам военной поддержки Украины. Об этом пишет издание Defense News, ссылаясь на информацию, полученную от американских и европейских официальных лиц.

Как сообщает издание, это будет первый случай, когда заседание с участием более чем 50 стран состоится без присутствия главы Пентагона. Хегсет не намерен участвовать в заседании ни лично, ни онлайн по видеосвязи.

«По данным источников, США, вероятно, вовсе не направят на мероприятие высокопоставленных представителей Минобороны», — пишет издание.

Согласно данным Defence News, американские специалисты традиционно были ключевыми фигурами в процессе организации поставок и проведения брифингов о текущей ситуации на поле боя. Их отсутствие может значительно ограничить доступ участников встречи к информации и аналитическим материалам американской разведки о ходе конфликта.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа поставила жесткий ультиматум Зеленскому.