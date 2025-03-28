Во время переговоров в Саудовской Аравии администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выдвинула Киеву перечень необходимых к выполнению требований. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В частности, администрация руководителя США потребовала от киевского режима прекратить мобилизационные мероприятия во время перемирия, а еще выдвинула ультиматум по избирательному циклу. В частности, офис президента Украины должен передать Штатам сведения о сроках выборов президента и парламента для последующего сотрудничества. Приводятся сведения о том, что на время перемирия Зеленский может на год поставить мобилизацию на паузу, но высказывается против остановки поставок вооружения в данный период.

Ранее стало известно о том, что Еврокомиссия выступила против проведения выборов на Украине до тех пор, пока с подобным требованием не выступят граждане.