Глава Пентагона пожаловался на налоговую проверку Байдена перед уходом с поста

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что подвергся налоговой проверке, инициированной администрацией уже бывшего президента США Джо Байдена перед его уходом с поста. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Хегсет заявил, что проверка, проведенная уходящими сотрудниками Службы внутренних доходов (IRS) относительно будущего министра, является полной профанацией. В документе, который он разместил вместе с постом, указано, что сумма долга превышает $33,5 тыс.

Ранее Хегсет заявлял, что для начала переговоров по украинскому вопросу не нужно никаких уступок со стороны России.