Глава Пентагона спрогнозировал вовлечение третьих стран в конфликт на Украине

На совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Хеном он заявил, что отправка северокорейских военных в зону проведения спецоперации может привести к расширению поддержки Киева.

Его слова передает ТАСС.

Сообщение о том, что военные Пхеньяна могут быть переброшены на территорию Украины, вызвало беспокойство у президента США Джо Байдена. Он призвал ВСУ нанести по ним удар в случае обнаружения.

Ранее Ллойд Остин заявил, что американское министерство обороны будет защищать территорию Республики Корея всеми силами, не останавливаясь даже перед применением ядерного оружия.