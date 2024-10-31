Глава Пентагона спрогнозировал вовлечение третьих стран в конфликт на Украине
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Глава Пентагона Ллойд Остин оценил возможные последствия участия КНДР в конфликте на Украине.
На совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Хеном он заявил, что отправка северокорейских военных в зону проведения спецоперации может привести к расширению поддержки Киева.
Его слова передает ТАСС.
Сообщение о том, что военные Пхеньяна могут быть переброшены на территорию Украины, вызвало беспокойство у президента США Джо Байдена. Он призвал ВСУ нанести по ним удар в случае обнаружения.
Ранее Ллойд Остин заявил, что американское министерство обороны будет защищать территорию Республики Корея всеми силами, не останавливаясь даже перед применением ядерного оружия.