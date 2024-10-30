США пообещали применить ядерное оружие при защите Южной Кореи

Американское министерство обороны будет защищать территорию Республики Корея всеми силами, не останавливаясь даже перед применением ядерного оружия. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, его слова привели РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты полностью привержены обороне Южной Кореи от внешних угроз. Такое обещание он дал своему южнокорейскому коллеге Ким Ен Хену.

«Наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями», — указал Остин.

Глава Пентагона также добавил, что американские военные продолжат свои совместные учения с военнослужащими их Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что российская Госдума ратифицировала договор с КНДР, которая выступает самым вероятным противником для южнокорейцев. По этому договору, каждая из сторон согласовывает меры помощи своему союзнику, если тот подвергнется агрессии. При нападении на них страны обязуются помогать друг другу.